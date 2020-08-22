托卡耶夫总统接见环境部长穆尔扎哈利耶夫

哈通社/努尔苏丹/8月22日—据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统22日在总统府接见环境、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫。

会谈中，部长向托卡耶夫总统就我国渔业发展前景进行了介绍。据他介绍，2019年我国渔业年产量为6.6万吨，其中捕捞产量为4.5万吨，而养殖产量为7.4千吨。当年，我国鱼类出口量为3万吨，而进口量达4.35万吨。部长还表示，根据科学家们的预测，我国境内的水库渔业养殖年产量预计可达60万吨。

托卡耶夫总统指出，截止今年11月，环境部与各地方政府联合制定渔业发展方案。

总统还听取了国内环境情况，并了解了解决环境问题路线图。他强调，环境部要确定实际指标，继续改善国内各地环境和空气质量。

环境部长还介绍了“关于负责任的对待动物”草案。总统指出，该法案对后代的教育有着重要作用。

部长还向总统就国家公园生态旅游发展规划进行介绍。他指出，落实该项目将吸引700亿坚戈投资，并创造4千多个工作岗位。

总统表示，要继续推动国家公园生态旅游发展潜力。

会谈中，部长与总统就地质勘探工作问题进行了讨论。托卡耶夫总统指出，要继续研究被忽略的矿床进行勘探研究，并吸引投资。

环境部长还就灌溉农地和水库建设项目进行了介绍。总统高度评级了环境部在灌溉土地领域开展的有效工作，并要求尽快过渡节水技术和水资源数字化。

【编译：小穆】