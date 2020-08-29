托卡耶夫总统为纪念塞梅核试验场关闭发表的致辞全文

哈通社/努尔苏丹/8月29日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫29日就纪念塞梅核试验场的关闭发表致辞。

以下为总统讲话全文：

尊敬的同胞们！

整整29年前的8月29日，哈萨克斯坦首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫做出了关闭塞梅核试验场之无比重要的历史性决定，并成为了反核运动的领导人之一。根据联合国的决议， 8月29日被宣布为禁止核试验国际日。

尽管遭到了前苏联领导人的反对，共进行了450多次核爆炸的塞梅核试验场被永久关闭。这是哈萨克斯坦为年轻一代的光明前途和国家发展迈出的关键一步。 同时，这也成为了世界各国关闭核试验基地的先驱。

以无核化和不扩散大规模毁灭性武器之和平原则迈出主权和独立之路显然是首任总统、民族领袖的政治意愿和明智政策的结果。

首任总统努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫通过自愿关闭核试验场决定为确保世界安全与和平作出了重大贡献。

相信这一勇敢举动将永远成为世界历史上光明的一页。

尊敬的各位！

哈萨克斯坦共和国首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫关闭塞梅核试验场和关乎全球安全的其他倡议明确了哈萨克斯坦对和平的坚定决心。

在首任总统的领导下，哈萨克斯坦形成了无核化国家发展之独特模式，并已成为核安全领域国际运动的积极成员。

独立30周年来临之际，可以充满信心地说，哈萨克斯坦将继续积极参与加强国际安全和发展国家之间的合作，以及和平解决全球冲突等问题。

【编译：阿依波塔】