托卡耶夫总统向哈萨克斯坦人民致以宪法日节日祝贺

哈通社/努尔苏丹/8月30日--据总统府新闻局消息，国家总统哈斯穆-卓玛尔特· 托卡耶夫30日发表贺词，向全国人民致以宪法日节日祝贺。

以下为总统贺文全文：

尊敬的同胞们！

我向哈萨克斯坦人民致以宪法日节日祝贺！

25年前，在首任总统、民族领袖努尔苏丹·阿比舍吾勒·纳扎尔巴耶夫的带领下哈萨克斯坦通过了现行宪法。 这一步为我们根深蒂固的国家地位开辟了深远的领域，并在困难的地缘政治形势下明确了哈萨克斯坦的发展道路。

我们的宪法中规定的人权和自由原则，政治和社会经济结构已成为正义社会和强大国家的稳定支柱。

尊重人民权力、平等、统一、法治等崇高原则已成为不可动摇的指针，明确了哈萨克斯坦全面发展的未来方向。

我们的宪法符合时代精神和公民的需求。 此外，其创造潜力旨在进一步改善政治制度和社会经济关系。

我们将在扎实的国家宪法基础上维护国家的和谐与政治稳定，并继续与民间社会建立建设性关系。相信我们将共同克服当前的困难，实现远大的目标。

祝愿全体哈萨克斯坦人民身体健康，团结和繁荣！

【编译：阿依波塔】