努尔苏丹市首席卫生医生发布解除隔离第二阶段防疫规则

哈通社/努尔苏丹/9月1日--据努尔苏丹市政府消息，努尔苏丹市首席卫生医师公布关于逐步解除隔离措施（第二阶段）决议。

根据新决议，将继续禁止举行娱乐、体育、家庭（婚宴、生日、葬礼等）和纪念性其他活动；

可在保持2米社交距离的前提下进行个人或团体训练（人数不得超过5人）；

不得组织3人以上团体旅行和观光活动（家庭成员除外）；

所有组织和企业应有80%的工作人员保持远程办公；

工作日，公共交通工具的工作时间为6:00-23：00，周末和节假日9:00-21:00；

封闭式食品市场和非食品市场的工作时间为10:00-17:00，周末和节假日不得营业；

教育和培训中心的日常工作时间为11:00-18:00，周末不得营业；

美容美发和美甲店等场所的工作时间10:00-20:00，周末不得营业；

公共餐饮场所（餐厅、快餐、酒吧和食堂）同时用餐人数不得超过30人的前提下可保持开放。桌子之间的距离应保持2米社交距离，每桌人数不得超过4-6人；

桑拿和洗浴中心日常工作时间为10:00-22:00, 周末不得营业；

健身房和体育场所可在提前预约的前提下保持营业，工作时间为7:00-20:00，周末休息；

同一班级人数不超过15人的幼儿园工作时间7：30-18:30；

该决议于2020年8月31日生效。

【编译：阿依波塔】