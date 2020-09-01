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    10:50, 01 9月 2020 | GMT +6

    努尔苏丹市首席卫生医生发布解除隔离第二阶段防疫规则

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    哈通社/努尔苏丹/9月1日--据努尔苏丹市政府消息，努尔苏丹市首席卫生医师公布关于逐步解除隔离措施（第二阶段）决议。

    根据新决议，将继续禁止举行娱乐、体育、家庭（婚宴、生日、葬礼等）和纪念性其他活动；

    可在保持2米社交距离的前提下进行个人或团体训练（人数不得超过5人）；

    不得组织3人以上团体旅行和观光活动（家庭成员除外）；

    所有组织和企业应有80%的工作人员保持远程办公；

    工作日，公共交通工具的工作时间为6:00-23：00，周末和节假日9:00-21:00；

    封闭式食品市场和非食品市场的工作时间为10:00-17:00，周末和节假日不得营业；

    教育和培训中心的日常工作时间为11:00-18:00，周末不得营业；

    美容美发和美甲店等场所的工作时间10:00-20:00，周末不得营业；

    公共餐饮场所（餐厅、快餐、酒吧和食堂）同时用餐人数不得超过30人的前提下可保持开放。桌子之间的距离应保持2米社交距离，每桌人数不得超过4-6人；

    桑拿和洗浴中心日常工作时间为10:00-22:00, 周末不得营业；

    健身房和体育场所可在提前预约的前提下保持营业，工作时间为7:00-20:00，周末休息；

    同一班级人数不超过15人的幼儿园工作时间7：30-18:30；

    该决议于2020年8月31日生效。

    【编译：阿依波塔】


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    黄金储备 首都 努尔苏丹 新型冠状病毒
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