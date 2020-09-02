哈萨克斯坦-美国商业委员会正式启动

哈通社/努尔苏丹/9月2日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，为了进一步扩大哈萨克斯坦与美国之间的经贸合作，美国商会正式宣布成立哈萨克斯坦-美国商业委员会（USKZBC）。

为了进一步扩大哈萨克斯坦与美国之间的经贸合作，美国商会正式宣布成立哈萨克斯坦-美国商业委员会（USKZBC）。

哈萨克斯坦-美国商业委员会的使命是通过扩大美国商会的平台，进一步深化两国之间的经济关系。该委员会主席由雪佛龙公司担任，雪佛龙公司是哈萨克斯坦经济的最大投资者之一。委员会秘书处将设在美国商会的相关领土部门，由高级副总裁胡什·卓克斯统筹指导。

美国商会表示，哈萨克斯坦与美国之间的贸易额每年约为20亿美元，并且在农业、能源、矿业和基础设施等经济领域具有巨大的贸易增长潜力。目前，有700多家美国公司在哈萨克斯坦开展业务。

据美国商会高级副主席迈伦·布里里安特介绍，在两国建交30周年前夕，该组织打算积极参与双边经贸合作的发展。

雪佛龙公司欧亚太平洋地区总裁奈杰尔·赫恩表示：«哈萨克斯坦-美国商业委员会加入美国商会将为商业界提供发展重要战略关系的必要工具。»

哈萨克斯坦驻美国大使叶尔詹•哈兹汗诺夫补充说：«我们认为美国商会成立哈萨克斯坦-美国商业委员会是历史性事件，这将为扩大哈萨克斯坦与美国之间的贸易和经济伙伴关系提供强大动力，并将为两国创造新的就业岗位提供机会。作为中亚的主要经济体，哈萨克斯坦仍然是美国的可靠伙伴，并致力于与美国公司进一步互利合作。»

美国商会是世界上最大的商业组织，它代表着约350万家美国公司，3000个地区商会的利益，并在国外设有90多个代表处。

【编译：阿拉依】