阿尔-法拉比国立大学召开会议讨论总统国情咨文

哈通社/阿拉木图/9月2日-- 阿尔-法拉比哈萨克国立大科学理事会2日召开扩大会议，就哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统日前发表的国情咨文展开了讨论。总统发表的国情咨文明确了当前形势下国家改革，以及社会经济和政治进一步发展主要方向。

国家元首重要而具体的任务主要旨在执行反危机和危机后的相关措施并改善人民生活水平。阿尔-法拉比哈萨克国立大学校长穆坦努夫指出，总统在国情咨文中着重强调了进一步走向多样化经济，提高竞争力，中小企业的发展和大流行困难时期人民需要的强大社会支持等问题。

他表示，总统非常关注通过支持教育、科学和医疗卫生提高人力资本质量问题。在大流行的情况下，教育系统面临着重大挑战。总统指示发展持续教育概念，积极引入教学替代方案并提高大学的教学责任。在这方面，目前的任务是将大学创建的开放式教育平台moocs.kz提升到具备国际竞争力的新水平。

根据国情咨文，医疗卫生将作为重点领域优先发展。根据长期预测，托卡耶夫总统指示确保为医疗机构配备工作人员问题。值得一提的是，阿尔法拉比国立大学在与外国一流大学合作框架下，正在培养着一批医学院医学生们。

在线会议发表讲话的大学教师们和科学家们对总统的国情咨文表示了支持。他们表示，国情咨文将为正在进行的改革提供强大动力。全面执行总统提出的各项措施有助于确保国家在现阶段的可持续发展并在国际社会中占据地位。

根据会议结果，阿尔-法拉比哈萨克国立大学科学理事会审议通过旨在落实总统国情咨文的综合路线图。其主要目标是落实包括将研究结果应用到实际，发展«绿色»经济和信息技术，大流行期间保障优质教学和形成学生的专业能力，以及对学生和教师们提供社会支持等工作指示。

【编译：阿依波塔】