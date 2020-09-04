三所哈萨克斯坦大学入选世界大学排名

哈通社/努尔苏丹/9月4日 -- 哈萨克斯坦三所高等教育学府入选《泰晤士报高等教育》2021年世界大学排名。

英国《泰晤士报高等教育》作为评估高等教育机构质量的权威机构，近日发布了世界最好的研究型大学排名榜单。全球排名前十的大学包括牛津大学、斯坦福大学、哈佛大学、加州理工学院、麻省理工学院、剑桥大学、加州大学伯克利分校、耶鲁大学、普林斯顿大学和芝加哥大学。

《泰晤士报高等教育》2021年世界大学排名包括3所哈萨克斯坦高等教育大学：萨特巴耶夫大学（Satbayev University ）、欧亚国立大学（L.N. GUMILYOV EURASIAN NATIONAL UNIVERSITY）和哈萨克斯坦阿拉法比国立大学（AL-FARABI KAZAKH NATIONAL UNIVERSITY）。这三所大学的排名都在1000名以上。

今年共有来自93个国家的1527所教育机构上榜。独立专家仔细分析了近2000所世界领先的研究型大学的数据，并通过超过22000项调查得出了对其学术声誉的评估结果。根据爱思唯尔文献计量数据，该研究还分析了五年内1360万份研究出版物和超过8600万次引用。

《泰晤士报高等教育世界大学排名》是一个全球排名，对所有主要领域的研究型大学进行排名。

所有大学评估指标分为五个领域：教学(教育环境)；研究(数量、研究收入和声誉)；引文(研究的影响)；国际视角(外籍教师进行研究的比例、留学生比例、国际合作作者比例)；工业和商业部门的研究收入(知识转移)。

此外，《泰晤士高等教育》世界最佳大学评估方式的一部分是通过世界四大审计机构之一——普华永道(PwC)对排名结果进行独立审计。

【编辑：木合塔尔·木拉提】