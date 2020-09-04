哈萨克斯坦科学家开发食品工业新技术

哈通社/努尔苏丹/9月4日--据国家农业研究与教育中心新闻处消息，哈萨克斯坦科学家开发了一种可生产果糖含量至少为90％的糖浆的新技术。这种糖浆可以扩大国内淀粉企业生产的产品范围，并减少对糖产品的进口依赖。

国家农业研究与教育中心的子公司哈萨克斯坦食品加工工业科学研究所的科学家首次进行了研究，对国产GFS-42糖浆进行分离实验，以得到果糖含量至少为90％的糖浆。

目前，哈萨克斯坦淀粉企业正在生产GFS-42糖浆。它被认为是第一代糖浆，虽然发达国家早已转向生产第二代（GFS-55）和第三代糖浆（GFS-90）。第二代和第三代糖浆的成分中果糖含量较高，值得一提的是，果糖是天然糖中最甜的一种，甜度是蔗糖的1.2倍。

根据研究的结果，成功获得了果糖含量为93.326％的糖浆，哈萨克斯坦食品加工工业科学研究所的科学家成功开发了一种分离GFS-42糖浆的技术，该技术随后可用于生产第二代（GFS-55）和第三代（GFS- 90）糖浆，并用于生产结晶果糖。

哈萨克斯坦食品加工工业科学研究所的科学家认为，在生产GFS糖浆和果糖方面积累的科学技术经验可以将相关生产改进并简化到哈萨克斯坦可接受的水平，同时保持高效率和盈利能力。

【编译：阿拉依】