哈萨克斯坦正在实施保护雪豹的项目

哈通社/阿拉木图/9月7日--雪豹是最稀有的大型哺乳动物之一。分析外部环境对雪豹保护的威胁和机遇是哈萨克斯坦的战略基础。目前，联合国开发计划署正在解决许多紧迫的任务，包括为哈萨克斯坦雪豹的主要栖息地制定景观规划。联合国开发计划署哈萨克斯坦生物多样性和生态系统保护项目负责人塔勒尕特·科捷谢夫在接受本社记者采访时谈到了哈萨克斯坦正在实施的保护雪豹的项目。

记者：保护雪豹种群的措施如何有助于实现联合国通过的2030年可持续发展目标？

塔勒尕特：保护生物多样性和宝贵的生态系统旨在实现可持续发展目标，保护和恢复土地系统，并促进其合理利用，阻止生物多样性丧失的进程。

通过发展哈萨克斯坦自然保护区，以保护生态系统、动植物群，为自然资源的供应、调节和文化生态系统服务的发展做出贡献。生态系统服务与人类福祉如健康、安全、良好的生活条件和社会关系密切相关。

保护哈萨克斯坦的雪豹种群对我国的生物多样性具有重要价值，是对国际社会的巨大贡献。雪豹是一种稀有的濒危物种，仅分布在世界12个国家。

记者：联合国开发计划署在2020年开展了哪些方案和研究工作来保护我国的雪豹种群？

塔勒尕特：在全球环境基金与联合国开发计划署共同开展实施的保护本国雪豹项目之后，哈萨克斯坦于2013年对这个问题进行了首次积极讨论。

2018年，联合国开发署与哈萨克斯坦政府共同发起了全球环境基金的项目«保护和可持续管理全球重要生态系统以获得各种惠益»。 该项目正在实施中，将一直持续到2023年，其主要问题之一是支持对雪豹及其栖息地的保护。

截至目前，联合国开发计划署正在解决许多紧迫的任务，包括为哈萨克斯坦雪豹的主要栖息地制定景观计划。值得一提的是，景观管理计划是基于生态系统方法的最成功和最先进的生物多样性保护方法。自2019年11月以来，联合国开发计划署与哈萨克斯坦教育和科学部动物学研究所合作，开展科学研究，以确定哈萨克斯坦雪豹的潜在栖息地及其猎物的边界。目前，已经在江布尔州、阿拉木图州和东哈州，以及吉尔吉斯阿拉太岭、外伊犁阿拉套山、昆古拉·阿拉太山脉、准噶尔阿拉套山、凯特曼山、萨吾尔山和塔尔巴哈台山开展了相关工作，以寻找雪豹的潜在栖息地。我们计划在2021年底之前完成这些研究。

目前正在积极开展工作，以建立一个稳定的的基地来监测雪豹及其猎物。为此，联合国开发计划署购买了专用设备--3台红外热像仪、25台四轴飞行器、294台相机陷阱和冬季野外服装，已向阿拉木图州、东哈州、江布尔州和突厥斯坦州的13个自然保护区提供了这些设备。借助这一技术基础，我们将可以获得有关野生动物和生态系统状况的最可靠数据。

记者：2020年初，首次在江布尔州的相机陷阱上发现雪豹。目前正在开展哪些工作来保护该地区的雪豹栖息地？

塔勒尕特：位于江布尔州吉尔吉斯山脊的相机陷阱首次拍摄到雪豹是一个非常重要的事件。通过对相机陷阱记录到的内容进行研究，可以估计至少有5只雪豹生活在该区域。拍到雌性雪豹表明雪豹定期生活在该地区，以前只观察到邻国吉尔吉斯斯坦的雪豹来访。

在雪豹保护方面，我们目前看到«跨界保护»的积极成果。近年来，吉尔吉斯斯坦的雪豹保护状况变得越来越好，雪豹数量有所增加，它们正沿着哈萨克斯坦境内的主要山脊定居。哈萨克斯坦方面也观察到积极的动态，联合国开发计划署努力将该地区的保护状况从林场转变为野生动植物保护区，然后再转变为自然公园，这对保护雪豹的保护措施产生了积极影响。因此，将来有必要协调两国之间的行动和努力，以进一步增加雪豹的数量。

在江布尔州梅尔肯国家自然公园建立新的自然保护区的相关工作已经在进行中。

记者：全球和哈萨克斯坦雪豹数量的最新统计数据是什么？

塔勒尕特：雪豹在世界范围内的仅存数量并不完全准确，但大约有7000多只。然而，其他数据显示有3500只至7500只，存在相当大的差异。由于缺乏准确的评估系统，雪豹保护和生态系统的全球计划秘书处发起了世界雪豹评估计划，该计划旨在使用现代化、先进的科学方法对动物种群进行更广泛、更可靠的监测，包括使用相机陷阱和遗传学。由于使用了现代化的计算方法，我们能够估计目前哈萨克斯坦境内雪豹的数量为130只至150只。

记者：感谢您接受访谈！

【编译：阿拉依】



