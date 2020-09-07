第十一届国际研讨会“从内部看发展”在哈萨克斯坦开幕

哈通社/努尔苏丹/9月7日--第十一届年度国际研讨会“从内部看发展”（Insights into Development: Views from Within）今日以线上形式在哈萨克斯坦开幕。美国国际开发署中亚地区代表克里斯托弗·爱德华兹致欢迎辞。

美国国际开发署中亚地区代表说：“在危机和大流行期间，民间社会的作用和工作变得更加重要。民间社会充当中间人，回应公众的需求，并将其传达给国家领导人。今天的会议是一个重要事件，它彰显并强调了区域间合作的重要性。”

他还对哈萨克斯坦外交部、哈萨克斯坦新闻和社会发展部对这些想法的支持表示了感谢。

“我们聚集在一起是为了讨论一个我们所有人都非常感兴趣的话题：公众影响力、公众参与领导能力和志愿服务如何增强民间社会的声音，以制定和影响国家和地方各级的政策。过去几十年来，该研讨会已经成为数以万计的民间组织领导人和代表的聚会场所。在过去的几年中，研讨会提出了各种创新和有益的想法，这些想法和倡议仍在实施中。例如，‘经济适用住房权’等倡议。我认为这次研讨会将有助于我们支持整个中亚地区的区域合作和民间社会的发展。”美国国际开发署中亚地区代表总结道。

来自16个国家的代表参加了研讨会。研讨会汇集了来自中亚国家的民间社会领导人、活动家、志愿者、非政府组织和非营利组织的代表。

【编译：阿拉依】



