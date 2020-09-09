马来西亚和波兰等国家向哈萨克斯坦提出复航申请

哈通社/努尔苏丹/9月9日--据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部消息，马来西亚、波兰和捷克等国家向哈萨克斯坦提交了复航申请。

消息称，马来西亚、波兰、匈牙利、吉尔吉斯斯坦、捷克、阿塞拜疆和其他国家向哈萨克斯坦提出复航请求。

根据早前报道，哈萨克斯坦将从2020年9月10日起恢复与乌兹别克斯坦（1班）和吉尔吉斯斯坦（2班）之间的国际航班。相关部门正在考虑恢复与塔吉克斯坦之间的国际航班相关事宜。

哈萨克斯坦工业和基础设施发展部于2020年8月向俄罗斯交通部发出了复航申请。

此外，根据新冠疫情防控跨部门联合委员会发布的隔离限行期间的出入境规则，哈萨克斯坦公民可正常前往恢复与哈之间国际航班（定期或不定期）的国家。同时，复航国家的公民也可在遵守防疫规则的前提下正常入境哈萨克斯坦。

哈萨克斯坦跨部门联合委员会于2020年6月11日批准自6月20日起恢复与土耳其、中国、韩国、泰国、格鲁吉亚和日本之间的客运航空。于2020年8月11日批准自8月17日起恢复阿联酋、白俄罗斯、德国、荷兰，埃及，乌克兰及俄罗斯之间的国际航班。

目前为止，哈萨克斯坦已逐步恢复与7个国家之间的定期国际航班：土耳其、韩国、荷兰、阿联酋、白俄罗斯、德国和乌克兰。

【编译：阿依波塔】