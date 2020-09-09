哈萨克斯坦对各类签证签发程序进行了修改

哈通社/努尔苏丹/9月9日 ——据国家电子政务官网消息， 哈萨克斯坦对办理邀请函和签证签发程序进行了补充和修改。

根据对外交部和内务部的“关于批准邀请外籍人士和无国籍人士来哈邀请函办理和审批，以及签发哈萨克斯坦签证、取消、恢复、延长和减少有效期规范”联合决议进行的补充和修改，2020年9月18日起：

-确定了哈萨克斯坦共和国内务部、外交部和驻外机构提供的公共服务程序（标准和规范）；

哈萨克斯坦共和国内务部将提供“受理和审批来哈邀请函”和“在哈萨克斯坦境内向外籍人士和无国籍人士签发入境和出境签证、恢复和延长”等公共服务；

哈萨克斯坦共和国外交部和驻外机构将提供“签发哈萨克斯坦共和国入境签证和过境签证，以及延长”等公共服务；

在哈萨克斯坦境内的国际机场签发签证职权移交至内务部；

-电子签证签发程序已获批准。进一步扩大了可获得一次商业、旅游和医疗电子签证的国家名单（此前为109个国家）。可从哈萨克斯坦境内的所有国际机场入境哈萨克斯坦。

-外籍同胞（曾拥有哈萨克斯坦国籍者）可申请3年多次个人签证；

-投资签证有效期由3年延长至5年；

-根据2019年12月30日通过的《关于对哈萨克斯坦共和国宪法部分条款进行补充修改》法案，确定了“阿斯塔纳国际金融中心”投资居留者签证签发程序；

-取消了办理商业移民邀请函时向移民局提交州级、直辖市和首都地方执行机构的推荐函要求；

-在哈萨克斯坦境内将提供B10类（个人）、C3类（工作）和C9类（教育）签证转换为C2类（家庭团聚）签证的可能性；

-在哈萨克斯坦宗教工作领域代表机构的书面同意的前提下，取消对外国传教人士的C7类延长限制（此前该类签证在哈萨克斯坦境内仅允许延长1次）。

【编译：小穆】