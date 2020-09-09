哈萨克斯坦成立战略规划和改革署与竞争保护和发展署

哈通社/努尔苏丹/9月9日 —— 据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫9日签署命令，正式成立战略规划和改革署与竞争保护和发展署。

消息称，总统签署《关于哈萨克斯坦共和国进一步改善国家管理体系措施》法令，成立直属于总统的战略规划和改革署与竞争保护和发展署。

根据总统令，战略规划和改革署将制定改革落实方案，以及监管和评估改革落实情况的立法草案；制定国家规划体系文件期间，协调政府机构和准公共部门实体的落实监管和评估工作；协调旨在改善公共行政体系的政府机构的提案；国家发展和国际形势进行战略预测和分析；协调部委统计领域工作；将获得每年对中央机关和州级、直辖市和首都地方执行机关的工作效率进行评估工作的协调职能和职权。

竞争保护和发展署将获得国家经济部在贸易市场上保护竞争和限制垄断活动，以及国家垄断政策领域监督和调整职能和职权。

政府将保障战略规划和改革署与竞争保护和发展署的重组和成立进程，并为落实该总统令采取其他措施。此外，总统办公厅将负责监管该法令的落实进展，

法令自签署日起正式生效。

【编译：小穆】