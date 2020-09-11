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    16:25, 11 9月 2020 | GMT +6

    托卡耶夫总统接见江布尔州长

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    哈通社/努尔苏丹/9月11日--据总统府消息，总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫接见了江布尔州州长别尔德别克·萨帕尔巴耶夫。国家元首听取了该州的社会经济发展情况，以及落实国情咨文的执行情况。

    会谈中特别强调了确保人口就业的问题。江布尔州共创造了2.67万个工作岗位，完成了计划的140％。在反危机措施以及各类国家和地区计划的框架内，共拨款1420亿坚戈用于实施1370个项目。实施这些项目将使该州居民清洁饮用水供应的比例从72％增至77.1％，天然气供应的比例将从74.2％增至85.9％。

    今年，该州将在住房、道路建设、教育、医疗、文化和体育领域实施总金额为317亿坚戈的336个项目。

    住宅和商业设施的修复问题将受到特别控制。慈善基金会募集了3.11亿坚戈的赞助资金，修复了41处住宅和13处商业设施，并修复了103处轻微受损的设施。

    根据总统的命令，该州为可能出现的第二波冠状病毒疫情的准备工作正在进行中。病床数量已增加到2530张，已拨款81亿坚戈用于抗击冠状病毒感染，并已形成了两个月的药品供应库存。

    【编译：阿拉依】



    标签:
    哈萨克斯坦 江布尔州 总统 黄金储备
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