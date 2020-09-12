纳扎尔巴耶夫会见中外交部长王毅

哈通社/努尔苏丹/9月12日 —— 据首任总统新闻处消息，哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫12日会见到访的中国外交部部长王毅。

纳扎尔巴耶夫指出，哈萨克斯坦高度重视与中国之间的友谊合作。

“我们签署了睦邻和友好合作协议，并彻底解决了边境问题。我们两国之间没有任何未解决的问题，这也应继续延续下去。哈萨克斯坦支持中国的一系列倡议，其中包括‘一带一路’经济规划的落实。中国国家主席习近平在哈萨克斯坦首次提出了该倡议。我们联合落实了很多项目，有些项目仍然在进行当中。”首任总统说。

中国外长谈及了哈萨克斯坦取得的重要成果，并向纳扎尔巴耶夫就为两国全面合作关系的发展做出的巨大贡献表示了感谢。他指出，相信中哈合作关系将得到进一步加深。

“哈萨克斯坦即将迎来独立30周年。这些年来，哈萨克斯坦的成功发展对我们所有人留下了深刻的影响。所有这些成就都归功于您。您的领导下，哈萨克斯坦得到了繁荣发展。您为您的国家和我们国家之间的睦邻合作关系的发展做出了巨大的努力。中国人民有像您一样的可靠的朋友。我们始终不会忘记‘一带一路’倡议在哈萨克斯坦首都开始的。”王毅说。

中国外长向纳扎尔巴耶夫转达了中国主席习近平的热情问候。中国国家主席邀请纳扎尔巴耶夫在任何合适的时间访问中国。

此外，王毅和纳扎尔巴耶夫还就关于日前在莫斯科举行的上海合作组织外交部长理事会会议进行了讨论。王毅指出，哈萨克斯坦这些年来不仅是上合组织的积极成员国之一，还提出了很多倡议和项目。

最后，纳扎尔巴耶夫向中国主席致以了诚挚的问候，并指出了上合组织和“一带一路”倡议的重要性。

“非常感谢习近平主席的热情问候。我参与了上合组织的成立工作。我认为，组织需要进一步的发展。当前的全球化面临各种挑战时期，上合组织和‘一带一路’倡议是支持一体化概念的很多人来说是摆脱困境之路。”纳扎尔巴耶夫说。

【编译：小穆】