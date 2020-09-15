哈萨克斯坦汽车制造业生产规模有望实现倍增

哈通社/努尔苏丹/9月15日 – 哈萨克斯坦工业和基础设施发展部部长贝布特·阿塔穆库洛夫15日在政府工作会议上表示，2020年1~8月期间，哈机械制造业产量规模增加了16.3%。

据其介绍，今年七月，哈萨克斯坦阿鲁尔集团与鞑靼斯坦塔特尼夫特公司签署了关于在哈合资建设汽车轮胎厂的合作路线图。

协议计划在2022年完成工厂的建设并投入生产，预计可年产轻型汽车、轻型卡车轮胎300万条，以及重型卡车轮胎50万条。产品将主要用于满足哈国内市场需求。该项目还将为当地提供1000多个工作岗位。

部长强调指出，该投资协议的落实，不仅将有力的带动当地经济的繁荣，还将进一步促进哈萨克斯坦汽车制造业的发展。

部长进一步指出，今年我国机械制造业在整体的工业领域中表现出了较强的增长态势，其生产规模在前8个月内同比增长了16.3%。而机械制造业当中的汽车制造业又是旗舰行业，增幅达到了51.8%，共生产4.5万辆新车。

部长强调，随着位于阿拉木图市、年产能4.5万辆的现代品牌轻型汽车制造厂建成投产，哈萨克斯坦汽车制造业规模将实现倍增。

据其透露，从今年开始，位于巴甫洛达尔州的经济开发区也将实施有关汽车制造业的新项目。

【编译：木合塔尔·木拉提】