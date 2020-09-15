全国今起启动流感疫苗接种 卫生部长等官员率先垂范

哈通社/努尔苏丹/9月15日 – 哈萨克斯坦全国各地于9月15日开始，为公民接种常规流感疫苗。

与往年相比，今年的流感疫苗接种工作提前了两个星期。卫生部门解释称，这是为了让国民有时间在流感季节期间产生稳定的流感免疫力，以及避免在有可能发生新冠疫情第二波的背景下，出现两种疾病的传播叠加爆发的情况。

据卫生部通报，哈萨克斯坦卫生部部长阿列克谢·崔已于9月14日，在指定医疗机构作为首批接种人员完成了常规流感疫苗的接种。





部长表示，此举是为了通过自己的切身示范，向公众证明流感疫苗的安全性，并呼吁和鼓励更多的公民及时的接种流感疫苗，做好疫情防范工作。

据了解，2019年秋季和冬季，哈萨克斯坦有4.3万人感染流感，其中半数是儿童。

据相关部门介绍，通过接种常规流感疫苗，人体可以在6至12个月内保持对流感病毒的免疫力。

阿列克谢·崔表示，这将有助于保持公众的身体健康，为全社会应对未来可能发生的疫情提供帮助。

卫生部门此前预计，流感和急性呼吸道疾病的高发期可能将在今年的11月开始出现，并在2021年的2月左右达到高峰。而全世界范围内，包括哈萨克斯坦，对新冠疫情可能会出现的第二波冲击也在进行准备。

值得一提的是，阿拉木图市首席卫生医师詹达尔别克·别克申和阿拉木图市卫生部门负责人卡玛利詹•纳德洛夫也于14日率先接种了流感疫苗。

据了解，今年的流感疫苗接种工作期间，将为这些人员提供免费接种服务：孕妇；医护人员；18岁以下的慢性病儿童；残疾人；60岁以上的公民；居住在寄宿学校、孤儿院等封闭性机构的人群等。





根据此前报道，哈萨克斯坦SK制药公司的统一药物分销商已购买了超过200万剂«Grippol Plus»疫苗，为流感季节做准备。该疫苗含有H1B1、H2N2B流感病毒株的抗原。

（相关报道：SK制药公司购买了超过200万剂«Grippol Plus»流感疫苗 ）

卫生部表示，流感疫苗的接种工作将覆盖全国11%的人口。

【编译：木合塔尔·木拉提】



