哈国对隔离限行令进行修订 进一步松绑部分限制措施

哈通社/努尔苏丹/9月17日 – 哈萨克斯坦对国家首席卫生医师签署的《隔离限行措施以及对其分阶段进行解除》的命令进行了修订。

根据新的修订，国内的绝大多数市内娱乐场所，如：卡拉OK厅、台球室、网吧、夜总会、保龄球馆、室内儿童游乐场、蹦床，以及电影院和博彩中心等仍将暂时禁止开放营业。

此外，休息日和节假日期间，除食品商店和药店以外，其他商业娱乐中心仍然不得营业。

经修订后的命令也进一步“松绑”了部分限制措施。

例如，允许非市内空间的户外电影放映场开放运营，但相关人员必须严格遵守佩戴口罩和保持社交距离等检疫防疫要求。

此外，在遵守检疫要求的前提下，剧院可以组织演出活动，期间观众人数被限制在可容纳人数的50%以内。

儿童康复室、面向儿童和成人的教育中心可以按照预约模式开展工作，不过每个班级、班组人数不应超过15人。

至少50％的准公共部门机构、国有企业、其他组织以及企业实体的员工将以远程工作远程工作模式继续开展工作。

命令全文可点击这里进行查阅。

值得一提的是，对哈萨克斯坦首席卫生医师决议的上一次修订是在8月28日。

【编译：木合塔尔·木拉提】