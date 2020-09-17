哈将组建工业发展基金 推动机械制造业发展

哈通社/努尔苏丹/9月17日 –政府副总理罗曼·斯卡利亚尔17日在第八届哈萨克斯坦汽车制造商论坛上表示，哈萨克斯坦将成立工业发展基金。

副总理表示，托卡耶夫总统日前在其题为《新现实中的哈萨克斯坦：采取行动的时期》的国情咨文中，明确下达了在5年内实现将制造业的生产量提高至少1.5倍的任务目标。

他指出，机械制造业是哈萨克斯坦制造业发展的驱动力，并且一直受到国家领导人的高度重视，在包括«简单物品经济»、«商业路线图-2025»等一系列国家计划框架内为该行业提供了众多支持。

副总理强调指出，政府与企业家联合会合作成立了一个项目办公室，专门用于快速解决简单物品经济计划框架内的主要问题。该办公室通过组建服务清单的方式，最大限度的保障各项国家优惠政策对业务实体的覆盖，提供利率低于6%的融资支持，并为地方执行机构设置了相应的KPI任务指标。

除了上述机制外，根据副总理的说法，哈国还将新成立一个名为«工业发展基金»的新机制。

他表示，为了促进机械制造业的发展，哈萨克斯坦正在落实制造业发展2019~2024年路线图。

2020年1~8月的统计显示，哈萨克斯坦机械制造业实现了16%的增长。

值得一提的是，由工业和基础设施发展部、哈萨克斯坦汽车工业联盟以及萨姆鲁克-卡泽纳国家基金共同组织举办的哈汽车制造商论坛17日以在线形式举办。今年是该论坛第八次举行。论坛每年举办一届，吸引来自德国、美国、日本、意大利、捷克、俄罗斯、中国等20个国家的相关代表参加。

【编译：木合塔尔·木拉提】