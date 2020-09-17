哈萨克斯坦第八届汽车制造商论坛开幕 总统致贺信

哈通社/努尔苏丹/9月17日--哈萨克斯坦第八届汽车制造商论坛今日开幕，国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫致贺信，对论坛的召开表示了热烈祝贺。

汽车工业联盟董事会主席梅拉姆·皮什姆巴耶宣读了总统发来的贺信。

总统在贺信中写道：“尊敬的论坛参与者！我向本届论坛的开幕表示热烈祝贺。该论坛已成为政府与企业之间进行系统对话和解决汽车制造领域重要问题的平台。 ”

“今年的大多数活动都是在线形势举行的，本届论坛也是以同样的形式举行。第一届汽车制造与金属加工国际在线展览会也在本次论坛框架下举办。尽管处于大流行经济困难期，哈萨克斯坦的汽车制造业仍呈现产量增长14％的良好增长率。根据该指标，汽车制造业成为了全国制造业领先产业。我在国情咨文中提出了创造一个真正多元化和技术先进的经济并将制造业产量增加1.5倍的任务。 ” 他说。

总统指出，国家将改善对国内生产者的支持机制，并通过一项有关产业政策的法案。

“ 我相信哈萨克斯坦的汽车制造业将会在新形势下继续快速发展。该行业在扩大生产和增加出口方面也有巨大潜力， 祝大家工作顺利，实现设定的目标！”总统写道。

【编译：阿依波塔】