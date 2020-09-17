哈萨克斯坦启动国产新冠疫苗临床试验

哈通社/努尔苏丹/9月17日--据哈萨克斯坦教育和科学部消息，哈萨克斯坦教科部科学委员会生物安全研究所开发的新型冠状病毒疫苗“QazCovid-in”已经开始进行临床试验。

年龄在18至50岁之间的健康成人志愿者将参与疫苗的临床试验。44名没有COVID-19抗体的志愿者将参加I期疫苗安全性临床试验。II期临床试验旨在测试免疫原性，计划将有200名志愿者参与。

目前，教科部科学委员会生物安全研究所已经收到了688份自愿参加临床试验的申请。教科部副部长米拉斯·达吾列诺夫对大家的信任表示感谢。

临床试验将在哈萨克斯坦卫生部下属的国家肺病科学中心和临床医学与研究中心（Сentre for Clinical Medicine and Resеarch）进行。

根据早前报道，7月31日，世界卫生组织（WHO）已将哈萨克斯坦研发的灭活冠状病毒疫苗“QazCovid-in”列入批准用于临床试验的候选疫苗清单。

在生物安全研究所所长的带领下，七名疫苗开发人员成为了第一批接种国产疫苗的志愿者。根据测试结果，所有接种疫苗的人员均已出现冠状病毒抗体，员工身体健康，并继续在科学技术计划的框架内工作。

【编译：阿拉依】



