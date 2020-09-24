哈萨克斯坦将正式废除死刑

哈通社/纽约/9月24日 – 哈萨克斯坦已签署关于废除死刑的国际文件。

据哈萨克斯坦外交部消息，当地时间9月23日，在位于纽约的联合国总部，哈萨克斯坦常驻联合国代表海拉特·奥马洛夫代表哈国政府签署了旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书。

哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫当天在联合国成立75周年大会发表讲话时，曾宣布哈国将签署这一议定书。

托卡耶夫总统在发言中强调，哈萨克斯坦始终重视人的尊严和对生命权的尊重。

在此之前，哈总统于2019年12月向哈国外交部下达了关于加入《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书的指示。

该公约第二任择议定书的签署，被视为对死刑刑罚的逐步放弃和实施更加人性化的法律的步骤。

旨在废除死刑的《公民权利和政治权利国际公约》第二任择议定书于1989年12月15日根据联合国大会第 44/128 号决议通过并宣布。

议定书缔约国认为废除死刑有助于提高人的尊严和促使人权的持续发展，因此在缔约国管辖范围内，任何人不得被处死刑。每一缔约国也有义务采取一切必要措施在其管辖范围内废除死刑。

值得一提的是，2003年12月，时任哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫签署总统令，宣布对哈萨克斯坦共和国刑法中的死刑条款实施冻结。在这一冻结令颁布之前，哈萨克斯坦全国范围内共执行了536例死刑判决。

【编译：木合塔尔·木拉提】