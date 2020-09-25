托卡耶夫总统视察阿拉木图市传染病医院分院

哈通社/阿拉木图/9月25日--哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫对阿拉木图市进行的工作视察框架下，对该市以扎肯诺娃命名的传染病医院分院进行了视察。

托卡耶夫总统参观了可提供500张床位并配备现代化设备的医院病房。

视察期间，总统对该市新冠肺炎疫情形势和就防疫防控实施的相关措施进行了了解。相关工作人员向总统介绍了阿拉木图市的急救服务工作 。

与医护人员进行交谈期间，总统谈到了进一步发展国家医疗体系，为医疗机构配备必要设备，现代化床位和基础设施，以及提高医生的薪水问题。

“我们设定了至2023年将医生的薪酬水平提高至平均工资水平的2倍任务。同时，我们也会着重发展初级卫生 保健水平。遗憾的是，我们没有及时关注医疗卫生的发展，疫情的爆发让我们看到了医疗体系的重要性，将会持续关注医疗领域的发展。 ” 总统说道。

同时，总统指出了可能出现的新冠肺炎疫情第二波高峰准备工作的重要性，并表示，必须要调动所有资源来保护公民的生命和健康。

“世界各国的疫情形势非常复杂。欧洲和美国正在经历第二波疫情高峰。在这种情况下，我们需要保持警惕并做好准备。我们从第一波大流行中积累了不少经验，此类经验会派上用场的。当然，经历的时候并不容易，也有犯错。尽管如此，任何经验都其益处。因此，我们要为可能出现的第二波疫情高峰做好准备。同时，我们必须要与全世界，以及国际社会共同战胜危机。 ” 总统说。

最后，总统就参与抗疫工作的一线医护人员就其辛勤付出表示了感谢。

【编译：阿依波塔】