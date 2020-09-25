教育部长接种国产冠状病毒疫苗

哈通社/努尔苏丹/9月25日--哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特•阿伊马汗别托夫已于一个多月前接种了国产冠状病毒疫苗。教育部长亲自证实了这一消息。

教育部长说：“每天我都会收到临床前研究的结果，看到测试结果和疫苗的有效性，我决定接种我们国家研发的疫苗。自接种到现在已经过去了很长时间，我感觉很好，没有发烧。”

据部长介绍，他参与了国产冠状病毒疫苗开发的每一个阶段。

“多年来，我国研究人员已经开发了许多针对危险传染病的药物和疫苗，这些药物和疫苗已在我国以及境外得到积极使用。”部长补充道。

2020年8月1日 ，哈萨克斯坦生物安全研究所研发的第二种COVID-19疫苗在世卫组织网站上成功注册为候选疫苗。

据此前报道，哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗成功通过测试。

哈萨克斯坦研发的冠状病毒疫苗已成功通过测试，迄今为止，测试结果表明，在世界卫生组织规定的参数中：毒性、致热性、致敏性、免疫原性，哈萨克斯坦研发的疫苗均符合世界卫生组织和哈萨克斯坦国家药典的要求。

2020年7月26日，哈萨克斯坦五名疫苗开发人员自愿对疫苗进行了自我测试 ，以确保疫苗的安全性。

【编译：阿拉依】



