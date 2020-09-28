哈萨克斯坦医疗卫生领域投资额显著增加

哈通社/努尔苏丹/9月28日 – 随着近期投资者对医疗卫生领域的重视逐步提升，哈萨克斯坦卫生领域获得的投资金额提升了1.5倍。

根据统计分析机构Finprom的数据，虽然在卫生领域的投资仅占哈国投资组合的1.5%，但与去年同期（0.9%）相比，其增幅是显著的。

统计显示，2020年1~8月哈萨克斯坦固定资产投资同比下降了4.3%（经济景气指数 93.9%），总额为7万亿坚戈。

但与此同时，哈卫生和公共服务部门获得的投资，达到了近几年来的最高位——55.8%（经济景气指数 93.9%）：今年1~8月该领域共获得投资1036亿坚戈。卫生领域在总投资组合中的份额为1.5％， 一年前，这个数字仅为0.9％。

来自地方预算的投资对卫生保健投资的增长产生了重大影响。由此，在今年的前八个月里，哈卫生保健领域投资达到了437亿坚戈，较去年同期的277亿坚戈增长近2.5倍。

此外，借贷资金形式的投资规模显着增加，资金量达到165亿坚戈（一年前为11亿坚戈），年增幅近16倍。私人资金投资额达到289亿坚戈，较去年同期增长28.6%。

与此同时，来自共和国预算的投资下降了44.9%，为139亿坚戈（去年同期为253亿坚戈）。银行贷款下降64.7%至5623亿坚戈。

各地区当中，卫生保健领域获得投资最多的地区是阿拉木图：191亿坚戈，较2019年增长近2倍（90亿坚戈）。

其后依次是卡拉干达（116亿坚戈）、阿拉木图州（106亿坚戈）、努尔苏丹（105亿坚戈）和东哈州（97亿坚戈）。

【编译：木合塔尔·木拉提】