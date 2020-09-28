哈萨克斯坦队在国际信息学奥林匹克竞赛中荣获银牌

哈通社/努尔苏丹/9月28日 -- 哈萨克斯坦代表队成员在第32 届国际信息学奥林匹克竞赛中荣获银牌。

据哈萨克斯坦教育和科学部消息，第32 届国际信息学奥林匹克竞赛(International Olympiad in Informatics – IOI 2020)于9 月 13 日至 23 日期间在新加坡以线上形式举行。

据悉，今年共有来自80多个国家的队伍参加竞赛。

在哈萨克斯坦全国信息学奥林匹克竞赛及资格赛中表现优异的4名学生，代表哈国参加了大赛。

其中，代表哈萨克斯坦参加此次赛事的乌斯卡曼市«教育-创新»专业学苑学生铁米尔兰·巴依波洛夫获得了一枚银牌。

国际信息学奥林匹克竞赛（International Olympiad in Informatics，IOI），是面向中学生一年一度的信息学科竞赛。第一届国际信息学奥林匹克竞赛于1989年在保加利亚的布拉维茨举行。

这项竞赛包含两天的计算机程序设计，主要编程语言以C++为主，解决各类算法问题。选手以个人为单位，每个国家最多可选派4名选手参加（2016年共有83个国家参赛）。参赛选手从各国相应计算机竞赛中选拔。

据了解，明年这项赛事将继续在新加坡举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】