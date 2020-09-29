联合国粮农组织呼吁停止粮食损失与浪费

哈通社/努尔苏丹/9月29日 —— 据中新社消息，今年9月29日是首个国际粮食损失和浪费问题宣传日，主题为“为了人类，为了地球，停止粮食损失与浪费”。

据联合国粮食及农业组织官网介绍，收获至零售环节损失的部分称为粮食损失，零售或消费层面浪费的部分称为粮食浪费。做此区分是为了直击问题根源，包括农民、生产者、消费者和店主在内的各方都能帮助解决这一问题。

据估算，在全球范围内，约有14%的粮食在收获后到零售前的环节被损失。在零售和消费环节，也有大量的粮食被浪费。而随着粮食损失或浪费，所有用于生产这些粮食的资源，包括水、土地、能源、劳动力和资本，也都付之东流。此外，在垃圾填埋场处理损失和浪费的粮食会引发温室气体排放，加剧气候变化。

粮农组织认为，新冠疫情为全世界敲响了警钟，需要在全球各地采取行动，改变并重新平衡粮食生产、处理和消费方式。“创新、技术和基础设施对提高粮食体系的效率、减少粮食损失和浪费至关重要。”

粮农组织表示，日常习惯的微小改变能带来巨大的全球性影响，并建议人们减少浪费、改善饮食、践行可持续的生活方式，从而实现“零饥饿”目标。

“在一个有足够粮食养活所有人的世界上仍有6.9亿人挨饿，30亿人负担不起健康饮食。”联合国秘书长古特雷斯在一段视频讲话中表示，粮食损失和浪费严重违反道德，他敦促各国制定与可持续发展目标相一致的减量目标，采取大胆行动减少本国粮食损失和浪费。