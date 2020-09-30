政府总理就新冠疫情防控工作下达一系列指示

哈通社/努尔苏丹/9月30日 – 哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明要求各部门采取一系列有效措施，尽可能避免冠状病毒疫情在国内复燃。

在30日举行的政府工作会议上，政府总理表示，基于有效实施的一系列防控措施，目前国内新冠疫情传播情况已经基本得到控制，病毒的传播率在0.93。

«不过，由于国际上部分国家，以及周边一些邻国出现了疫情的反复，我们有必要采取措施加强防范。»他说。

总理要求相关部门针对一系列问题予以关注和重视。

总理要求，相关机构及地方政府必须100%的确保卫生和流行病学措施的妥善落实。

其中，卫生部需确保流动医疗队和急救服务车辆配备有充足的技术装备和防护设备，在10月15日前，完成必须品的采供和发放工作。

总理还责成内务部和卫生部，协助地方政府强化各地隔离检疫措施监督小组的工作。

阿斯哈尔·马明在会上还强调指出，必须通过有效的手段，杜绝违反检疫措施的行为发生。

关于卫生部提出的加强对自境外入境人员的卫生和检疫控制的建议，总理指示提交跨部门委员会上进行讨论。

总理还指示卫生部和SK药业公司，确保国内药店药品的供应，并严格监督药品价格的波动情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】