哈萨克斯坦生态部长在联合国生物多样性峰会上发表了讲话

哈通社/努尔苏丹/10月1日--哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长马赫祖穆•穆尔扎哈利耶夫在联合国举办的生物多样性峰会发表了讲话。

以«为促进可持续发展而采取生物多样性紧急行动»为主题的峰会由联合国秘书长安东尼奥·古特雷斯主持。

代表内陆发展中国家讲话的穆尔扎哈利耶夫表示，冠状病毒的大流行再次提醒了人类与自然之间紧密联系的重要性。

他呼吁内陆发展中国家加快采取生物多样性相关措施。

穆尔扎哈利耶夫表示，保护生物多样性是哈萨克斯坦最重要的国家利益之一。

“我国是《生物多样性公约》的缔约国。 我们的下一步计划是2030年之前通过«保护生物多样性和通过可持续利用概念»。 哈萨克斯坦政府正在努力保护森林资源，以实现可持续发展目标。同时，正在扩大特别保护区面积，并在建立设一条«生态走廊»，便于野生动物迁徙。 ” 他说。

此外，他还介绍了根据国家总统托卡耶夫的指示，正在落实的扩大森林面积任务。哈萨克斯坦计划在未来5年种植20亿棵树。

值得一提的是，由联合国举办的生物多样性峰会对生物多样性丧失和生态系统退化对人类生存和发展构成重大风险相关主题进行了讨论。

【编译：阿依波塔】