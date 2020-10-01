参议院批准上合反恐军演协议修订议定书

哈通社/努尔苏丹/10月1日 -- 哈萨克斯坦议会参议院（议会上院院）1日通过了《关于批准对<上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定>进行补充修改》法案。

在参议院全体会议上对该法案进行综合阐述的议员塔勒哈特·穆萨巴耶夫表示，该法案旨在通过对协议进行补充修订的议定书，保障所有新加入上合组织的成员能够参加上和框架下的军事演习协议。

他指出，该议定书将为全体上合组织成员国创造一个完整的法律环境。

具体而言，在2017年上合组织阿斯塔纳峰会期间，通过了吸纳印度和巴基斯坦成为正式成员的历史性决议。因此，需要对协议进行补充修订。

议员表示，《议定书》的批准将为上合组织成员国武装力量之间进一步发展互利合作做出贡献，并使新成员国可以全面的参加演习。

按照上海合作组织成员国关于举行联合军事演习的协定，每两年将在上合成员国境内组织一次联合反恐军事演习，代号«和平使命»。联合演习的举办有助于提高成员国武装力量的专业技能和战斗力，并加强各国军事人员之间的合作。

根据此前报道，在2019年4月29日于吉尔吉斯首都比什凯克举行的上合组织成员国第十六次国防部长会议期间，各国国防部部长通过2020-2021年上合组织国防部合作计划，并签署了关于上合组织成员国联合军事演习协定的修正补充议定书。

【编译：木合塔尔·木拉提】