阿拉木图国际机场将加强隔离检疫措施力度

哈通社/阿拉木图/10月5日 – 为预防新型冠状病毒的传播，以及冠状病毒自境外输入，根据阿拉木图市长包尔詹·拜别克的指令，«南都»阿拉木图将实施一系列新的措施。

为确切落实哈萨克斯坦国家首席卫生医师第54号令的相关规定，阿拉木图首席卫生医师下达了关于在阿拉木图国际机场强化入境检疫制度的命令。

市政当局已于本日召开了关于阿拉木图国际机场接待国际航班旅客的服务协调和业务落实工作专项会议，阿拉木图国际机场管理机构、边防部门、城市及机场医疗机构负责人，以及为确保机场检疫程序而动员的各机构代表均出席了会议。

会议讨论并制订了相关授权机构对登机和下机乘客PCR检测报告的检查程序规则，并规定需对机场范围内所有乘坐航班抵达的乘客进行不间断的体温遥测。

机场员工必须确保配备完善的个人防护用具。佩戴口罩和保持社交距离的要求需严格执行。

根据市政府的要求，国际机场候机大楼内已经设置了一个具有检测资质的PCR测试站点。

抵达阿拉木图国际机场的乘客如果出现发热或其他症状（咳嗽、乏力、呼吸困难等），将被立即送至机场指定的隔离区域安置，再由专车送医。

工作组还对乘坐国际航班入境，但无法提供入境前72小时内有效的PCR检测阴性证明的哈国公民进行隔离的旅店情况进行了检验。

根据此前报道，从10月6日开始，无法提供相关证明的哈国公民将接受48小时隔离并进行PCR测试。期间这些乘客将被安置在制定的酒店中接受隔离。

而自境外乘坐国际航班抵达哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

早前，哈民航委员会也向各航空公司下达了指令，要求航空公司在旅客登机前对其是否持有PCR测试文件进行检查，并明确拒绝没有相关文件的非哈国公民登机。

阿拉木图市政府呼吁居民遵守上述规则，并在自境外乘机归国前完成PCR检测。

【编译：木合塔尔·木拉提】