哈萨克斯坦网络和移动通讯服务费用上涨

哈通社/努尔苏丹/10月6日 – 统计分析网站finprom.kz数据显示，年初至今哈萨克斯坦网络服务为用上涨了2.6%，移动通讯业务服务费用上涨了1.7%。与此同时，用户总量有所减少。

2020年9月初，哈萨克斯坦移动通讯业务用户数总量为2420万，与七年同期相比（2590万）下降了6.5%。

在所有移动用户当中，有1530万用户（占63.3%）接入了互联网。

固定互联网用户数量较去年同期也下降了1.2%，为250万户。

用户数量下降的同时，哈国互联网服务费用有所提升。

今年1月至8月，哈国电信行业企业的收入同比增长8.3％，达到5742亿坚戈（去年为5199亿坚戈）。

收入上涨的主要原因即在于资费的提升。例如，与2019年8月相比，今年8月，互联网资费增长了2.6％，移动服务资费增长了1.7％。

互联网服务领域的企业收入也同比增长了13.2％，达到2134亿坚戈。这占电信市场服务总量的37.2％。

不过与此同时，移动服务的数量也比去年增长了1.5％，达到了1517亿坚戈。 特别是，按货币计算，向人民提供的移动服务数量比上年增长了5.1％，达到1081亿坚戈。

在地区方面，阿拉木图和首都努尔苏丹的通信服务量占全国总量的八成。根据国家经济部统计委员会的统计，根据运营商注册地址进行的通信服务量分配显示，阿拉木图的通讯服务量达3366亿坚戈，努尔苏丹为1210亿坚戈。

排在前五的地区还包括卡拉甘达（138亿坚戈），东哈州（132亿坚戈）和阿拉木图州（99亿）。

【编译：木合塔尔·木拉提】