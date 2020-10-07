哈萨克斯坦疫情防控形势总体稳定

哈通社/努尔苏丹/10月7日-- 哈萨克斯坦卫生部卫生部国家公共卫生中心应急办公室主任阿勒别尔特·阿斯哈若夫对7日对国内新冠肺炎疫情形势做出了评估。

阿斯哈若夫表示，哈萨克斯坦新冠肺炎疫情防控形势总体稳定。截至10月6日，全国新冠肺炎累计确诊108296例，其中包括过去24小时新增的60例，增长率低于0.06%。同时，过去十天内，全国各州的新增确诊病例增长率也未超过0.06％。值得一提的是，阿克托别和克孜勒奥尔达州在最近三天内无新增确诊病例。新冠肺炎导致的死亡病例也在明显减少。目前为止，95%的新冠肺炎确诊患者已治愈出院，加上昨日新增的治愈出院人数，康复总人数达103367人。

他指出，捷克、法国、荷兰、匈牙利、以色列，以及邻近的独联体国家（例如乌克兰和格鲁吉亚）的疫情统计数据表明，新冠肺炎疫情的第二波高峰已经出现。据预测，哈萨克斯坦的第二波疫情高峰可能会在11月至12月发生。

"在这方面应当指出，医疗卫生机构和组织已经为新一轮COVID-19做好了准备。购买了必要的药品、呼吸机、个人防护用品、医疗设备和器械，并建立了基金。"他说。

据其介绍，国内多州都在建造新的模块化传染病医院。如果疫情出现进一步扩散情况，将会建立传染病床位储备。此外，根据最新的世界经验，对新冠治疗方案也进行了修订。

【编译：阿依波塔】