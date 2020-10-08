哈国正在研究讨论何时恢复学校常规教学模式问题

哈通社/努尔苏丹/10月8日 – 哈萨克斯坦正在讨论关于全国各地中小学校何时恢复常规教学模式的问题。

政府总理阿斯哈尔·马明在答复马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，2020年新学年开学之际，教育和科学部通过统筹分析当前疫情形势，并采纳各界意见后形成了当前的新学年教学模式方案。

据总理介绍，今年全国共有340万学生入校，其中2 613 428名学生按照远程教育模式接受教育，252 343名学生按照全日制模式在校接受教育，546 776名学生按照轮换班级模式在校接受教育。

总理指出，教科部已经组织了相关工作，以便于向学生家长正确解释正在实施的远程教育模式的相关内容。例如，8月20日~9月17日间召开了全国范围内的家长会议，8月21日举办了全国公开课。

总理表示，根据世卫组织提供的信息显示，12岁及以上年龄段的学生当中，新冠病毒的传播较为积极。为了确保教学期间的安全，卫生部拟定了学校的卫生检疫规范制度。

总理指出，在德国、俄罗斯、英国、波兰、法国、美国、韩国和印度等国家，由于常规教学模式进行授课的学校当中出现了新冠疫情传播情况，这些国家重新关闭了相关的学校。

«但是，按照总统的指示，有关政府机构目前正在研究讨论关于如何逐步恢复传统的常规教育教育模式问题。»总理说。

【编译：木合塔尔·木拉提】