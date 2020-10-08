哈国制药行业现状及发展趋势

哈通社/努尔苏丹/10月8日 -- 哈萨克斯坦医药行业目前共有96家企业。其中，33家生产药品，41家生产医疗产品，22家生产医用器材。

最大的生产基地分别位于阿拉木图和奇姆肯特市，以及阿拉木图和卡拉干达州。这些企业保障了国内市场75%的药品和医疗器械需求。

通过该行业企业的稳定运转，2019年，国内医药企业产量增长18％，达到了920亿坚戈。出口增长69％，达到了5900万美元。今年前8个月，国内医药企业满足了对药品的高需求，产量增长34.1％，达到了815亿坚戈。投资额增长5.2％，达41亿坚戈。