哈国制药行业现状及发展趋势

哈通社/努尔苏丹/10月8日 -- 哈萨克斯坦医药行业目前共有96家企业。其中，33家生产药品，41家生产医疗产品，22家生产医用器材。
最大的生产基地分别位于阿拉木图和奇姆肯特市，以及阿拉木图和卡拉干达州。这些企业保障了国内市场75%的药品和医疗器械需求。通过该行业企业的稳定运转，2019年，国内医药企业产量增长18％，达到了920亿坚戈。出口增长69％，达到了5900万美元。今年前8个月，国内医药企业满足了对药品的高需求，产量增长34.1％，达到了815亿坚戈。投资额增长5.2％，达41亿坚戈。在制药行业立法监管框架内，哈政府拟简化本国制药企业和外国投资者进入本国药品市场的渠道，提高本地产品在采购中的份额，缩短采购时间。例如，根据外国的经验对药品流通进行单独监管，将确保加快医疗产品进入市场的速度。 在药品和医疗器械的注册和检验过程中，为了促进出口和降低国内产品的成本，建议将国家制度改为欧盟制度，并降低原材料和部件的进口关税的税率。 此外，哈政府拟为哈萨克斯坦实验室的发展制定单独的监管框架，以满足GLP标准。为了提高国内产品的价格竞争力，计划出台国家支持措施，对进行药物临床试验，贴标签和补贴原材料进口成本的费用给与补贴。
为了促进医药产品的生产，哈政府将扩大经济特区的面积和运营范围。组织境内药用植物和防治病虫害的生物工厂生产药品，并增加研究经费。 现阶段，政府计划吸引四家跨国公司的投资，这些跨国公司来自世界领先的行业前50强大型制药公司。目前，政府正在与辉瑞（美国）、波士顿生物制药（美国）、Avantgen（美国）和施维雅（法国）开展合作。外交部将准备针对全球制药企业的投资提案，该项工作已经开始与全球知名咨询公司合作启动。 为提高产品质量，减少影子经济，哈政府将开展药品标识追溯试点，扩大强制标识商品目录。 根据《2020年至2025年制药和医疗行业发展综合计划》，哈政府将启动30多个新的大型制药厂，培养2000多名高水平专家，并为他们创造稳定工作岗位。同时，本国将掌握297种新药、2348种医疗器械的生产技术。制药行业的产量将增长2.5倍，从920亿坚戈增长到2300亿坚戈，药品出口增长3倍，从5800万美元增长到1.74亿美元。