总统对哈萨克斯坦维和部队训练中心给予高度评价

哈通社/努尔苏丹/10月8日--据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫8日在阿拉木图州现场观摩维和部队军事演习，并发表讲话。

总统指出了维和部队军事演习中军人表现出的的职业精神，并向维和部队士兵们就其出色工作表示了感谢。国家元首强调指出了维和部队在和平时代担任的重要角色。

总统表示，今年全国都在抗击大流行。 疫情防控关键时期，军队始终走在最前列，为同胞们树立了英雄军人的榜样。

“我向积极参与疫情防控的所有士兵们表示感谢。 ”总统说。

总统在讲话中指出，军队的基础是旨在维护国家安全的严格纪律，并表示，在联合国维和部队中执行任务是一种荣幸和重大责任。

托卡耶夫总统表示，遗憾的是，联合国成立以来，世界没有摆脱区域和种族间冲突。在这方面，必须坚持哈萨克斯坦的一贯原则，即以政治和外交方式解决所有冲突，遵守国际法的基本原则。

“区域冲突揭示了《联合国宪章》两项主要原则的矛盾，既国家领土完整和国家选择自己命运的权利。当国家获得独立并摆脱殖民时，第二个原则变得非常重要。到目前为止，世界已经确定了其发展方向。因此，国家领土完整原则已经成为人们关注的焦点。对当前的冲突作出评估时应以联合国大会和安全理事会的决议为指导。”他说。

【编译：阿依波塔】