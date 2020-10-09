政府总理出席欧亚经济联盟政府间理事会会议

哈通社/埃里温/10月9日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明9日出席了在埃里温召开的欧亚经济联盟政府间理事会会议，并提出了提高组织竞争力等一系列倡议。

为保障自由市场的有效运作，哈萨克斯坦总理提出了利用一体化数字平台，以及在加强各国税务和海关机构之间的电子互动的基础上，形成欧亚经济联盟税务和海关信任空间的建议。

“在此，哈萨克斯坦总统托卡耶夫提出的与有关国家建立共同货物配送中心建议至关重要。考虑到我们各国的地理位置，哈萨克斯坦总统提议扩大欧亚经济联盟与欧洲和亚洲之间的贸易模式并形成欧亚销售体系。”马明说。

哈萨克斯坦总理指出，需要集中精力建立欧亚智能交通系统，这将有效利用当前基础设施和优化运输商与生产商的支出创造机会。

此外，马明提议在欧亚经济联盟境内的战略检查站建立联合测试实验室。他指出，这将大幅降低确认产品符合第三国要求的成本。

与会者就2025年欧亚经济一体化发展战略方向草案、跨境电商发展、消除欧亚经济联盟内部市场壁垒、2019年欧亚经济联盟预算执行报告和2021年预算方案等议题进行了审议。

根据会议结果，各成员国政府首脑通过了出口发展联合措施和2020-2021年农工综合体发展联合估算决议。

【编译：小穆】