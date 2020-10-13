经济部长介绍我国各州工业增长情况

哈通社/努尔苏丹/10月13日--哈萨克斯坦国家经济部长鲁斯兰·达列诺夫在13日召开的政府例行工作会议上介绍了我国各州工业增长的情况。

国家经济部长在政府例行会议上表示，在整个行业中，产量一直保持不变。与此同时，采矿业下降了2.2％，而制造业增长了3.3％。大多数州实现了工业增长。增长幅度最大的地区是库斯塔奈州（增长6.9％）、阿克莫拉州（增长6.8％）和北哈州（增长5.3％）。

据部长介绍，有5个州的工业产值有所下降。分别是克孜勒奥尔达州（-11.8％）、曼格斯套州（-6.8％）、阿特劳州（-1.8％）、东哈州（-1.5％）和奇姆肯特市（-2.3）。

此外，部长还列出了我国制造业实现增长的领域。

制药、金属制品、包括汽车工业在内的机械工程和轻工业实现了较高的增长。若按地区划分，增长最快的地区是库斯塔奈州（增长19.3％）、突厥斯坦州（增长12.3％）和阿克莫拉州（增长8.8％）。

全国有4个州的制造业产值有所减少。分别是阿克托别州（-2.1％）、西哈州（-2.0％）、东哈州（-1.8％）以及奇姆肯特市（-2.5％）。

【编译：阿拉依】



