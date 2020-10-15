托卡耶夫总统出席塞梅市阿拜父子雕像揭幕仪式

哈通社/努尔苏丹/10月15日--国家总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫15对塞梅市进行的工作视察框架下，出席“伟大诗人阿拜和他的儿子们”纪念碑揭幕仪式。

纪念碑揭幕仪式期间发表讲话的总统表示，缅怀伟人阿拜是子孙后代的责任和义务。

“我今天专程来到了这一神圣的土地，以向伟大诗人的精神致敬。我向塞梅市市民和全国人民致以阿拜父子雕像节揭幕仪式祝贺！ ” 他说道。

总统指出，这标志着对伟大思想家的崇高敬意。伟大的阿拜不仅是哈萨克斯坦的骄傲，更是世界共同的伟人。他是一个沉浸到哈萨克民族灵魂深处的人，他的诗歌和箴言宛如哈萨克民族的一面镜子。阿拜作为哈萨克书面文学的奠基人，在国家历史上留下了特殊的烙印。

总统表示，阿拜的两个儿子阿克勒拜和图拉胡勒是延续阿拜思想和行为的榜样。

“尊敬的各位！今年是阿拜诞辰的175周年，我们举行了一系列国家级和国际大型活动。我们特别关注传承阿拜的文化遗产并将其融入到年轻一代的思想信念问题。伟大思想家的文化遗产是将为我国的进一步发展和繁荣铺平道路的无价财富。愿阿拜的崇高精神将我们引领到更高的理想境界！衷心祝愿东哈州人民幸福安康。 ”他说。

【编译：阿依波塔】