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    09:30, 16 10月 2020 | GMT +6

    每天有百多名国际航班入境旅客因无新冠检测报告被隔离

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    哈通社/ 努尔苏丹/10月16日-- 近日来，每日均有100多名国际旅客因无法出示有效新冠PCR检测证明被送到隔离中心。

    昨晚至今日凌晨，共有573名国际旅客飞抵努尔苏丹国际机场，其中132名旅客因未携带新冠PCR检测报告被隔离。

    据机场新闻中心消息，昨晚至今日凌晨，阿斯塔纳航空公司、土耳其航空公司。白俄罗斯航空公司和迪拜航空公司的5架国际航班共搭载573名国际旅客飞抵努尔苏丹国际机场。其中，有132名旅客因未携带新冠肺炎PC检测证明被送往指定隔离中心，以接受新冠检测。同时，有4名国际旅客被拒绝入境。

    近日来，每日均有100多名国际旅客因无法出示有效新冠PCR检测证明被送到隔离中心。

    根据早前报道，昨日凌晨有789名国际旅客到达努尔苏丹，其中150名旅客被隔离。

    根据最新的检疫要求，从10月6日开始，自境外入境哈萨克斯坦的外国公民，如果无法提供截至入境时72小时以内的PCR检测阴性的有效报告，则将被禁止入境。

    对于乘坐国际航班归国的哈萨克斯坦公民而言，如果无法提供同等要求的PCR检测报告，那么需在指定的设施内进行为期48小时的隔离，并接受专业医疗机构的PCR检测，以确定其是否携带有冠状病毒或患有COVID-19。

    疫情防疫防控工作框架下，努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫国际机场正在实施使用红外热像仪为旅客监测体温、在机场安装消毒装置、机场设施内保持1.5米距离等一系列防疫措施。

    【编译：阿依波塔】


    标签:
    黄金储备 首都 努尔苏丹 新型冠状病毒
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