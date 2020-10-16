中亚国家和俄罗斯外长通过了一项联合声明

哈通社/努尔苏丹/10月16日--据哈萨克斯坦外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部部长穆合塔尔·特列吾别尔德出席了“中亚+俄罗斯”第三次外长会议。

哈萨克斯坦外交部表示，鉴于世界政治、社会经济和环境问题的现实化，该平台对于巩固各方努力克服COVID-19大流行造成的负面后果具有特别重要的意义。

线上会议的与会者指出，中亚国家与俄罗斯之间的合作是根据相互尊重和信任的传统，并考虑到欧亚地区的创造性进程而发展的。对话符合共同利益，是该地区经济增长和安全的重要因素。

与会者就扩大长期多层面合作，深化国家间联系以加强中亚安全并确保其可持续发展进行了彻底的意见交流，会议审议了中亚国家和俄罗斯之间贸易、经济和能源领域合作的前景，在过境运输领域实施“中亚+俄罗斯”形式的重要举措，以及公民流动性和欧亚地区流行病学情况的问题。

会议还讨论了中亚各国卫生和环境系统当前面临的挑战。尤其强调了加强文化和人道主义合作的问题。

外交部长们表示愿意将外交部的工作集中在具有战略意义的互动领域，以扩大经济和区域间合作。

会议结束之际，中亚国家和俄罗斯外长通过了联合声明。

【编译：阿拉依】



