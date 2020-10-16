哈萨克斯坦议会代表和中国人大代表举行在线会谈

哈通社/努尔苏丹/10月16日-- 据马吉利斯（议会下院）消息，马吉利斯副议长古丽米拉·伊希姆巴耶娃与中国全国人大常委会副委员长王晨举行在线会谈。

会谈中，双方就双边合作、国际组织的互动和地区现状等广泛问题交换了意见。

哈萨克斯坦和中国将于2022年迎来建交30周年。在这方面，马吉利斯副议长伊希姆巴耶娃表示，努尔苏丹与北京建交28年来，两国建立了政治对话和深厚的经济联系，全面合作不断发展。

伊希姆巴耶娃指出，这一切都归功于两国领导人。哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫在建立和加强哈中关系中具有重要作用。 总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的访问，以及正式访问期间签署的联合声明标志着哈中关系新时代的开始。

她表示，中国人大代表也对进一步加强与哈萨克斯坦的双边合作表示了极大的兴趣，可将哈中关系称为现代国际关系中睦邻友好的典范。

在有关经济合作的对话中，双方指出，将高度重视中国的“一带一路 ” 倡议和哈萨克斯坦首任总统努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫提出的“光明大道 ” 国家规划。

同时，还指出了就减少冠状病毒大流行带来的负面影响分享经验的重要性。

中国人大代表王晨就疫情期间哈萨克斯坦向中国提供的人道主义援助表示了感谢，并称中国已开发COVID-19疫苗，并已进行试验。

在这方面，伊希姆巴耶娃向中方医生就提供的咨询和实践帮助表示了感谢。

会谈中，双方还谈到了两国立法机构在建设性话中的重要作用。

此外，双方指出，有必要在经济、人工智能、农业、卫生、运输和其他领域的数字化方面进一步加强合作。

【编译：阿依波塔】