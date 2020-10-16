哈俄国防部长签署新的军事合作协议

哈通社/努尔苏丹/10月16日 —— 据国防部消息，哈萨克斯坦国防部部长努尔兰·耶尔梅克巴耶夫16日在努尔苏丹会见俄罗斯联邦国防部部长谢尔盖·绍伊古。

会谈中，双方就进一步推动国防领域战略合作的发展问题进行了讨论，并就区域安全问题深入交换了意见。

此外，两国防长还就双边军事和军事技术合作关系现状和发展前景进行了讨论，并确定了未来主要合作方向。

耶尔梅克巴耶夫说：“双方不仅要加强双边合作，还将积极参与集安组织、上合组织和独联体等多边合作框架下的活动。国防部长级别上成立的国防顾问机构将为有效落实双边达成的共识创造良好的机会。”

国防部长表示，联合军演、军事技术合作和军官培训领域仍然是双边合作关系的主要方向。此外，他还就俄罗斯军医专家团在疫情期间对哈萨克斯坦提供的援助表示了感谢。

根据会谈结果，两国防长签署了新的军事合作协议。

据了解，该新协议生效后，两国于1994年3月28日签署的就协议将正式废除。

根据新协议，双方将扩大专家培训、联合军演、军事武器和装备、军备、国际组织框架下的相互合作、维和任务和区域安全应对措施领域的合作。

【编译：小穆】