哈国产防新冠疫苗正在进行人体临床测试

哈通社/努尔苏丹/10月19日 – 哈萨克斯坦公民积极参与防新冠病毒疫苗的人体临床检测。

其中一位参与者，著名的政治评论人士马克萨特·扎考日前在Facebook上分享了他参与临床试验的情况。

«今天，我通过了相关的检测，自愿接受了正在测试中的国产防新冠疫苗的注射，为对抗COVID-19这一人类公敌贡献一份力量。»他在Facebook上写道。

据其介绍，申请参与哈国国产防新冠疫苗测试的志愿者数量众多，但很多人的申请在体检阶段被以身体健康条件未达到测试标准而退回了。

«在18到50周岁的申请者中，我的申请被核准了，得以作为第二批人员参加疫苗的临床测试。»马克萨特·扎考说。

这位政治分析人士表示，国产防新冠疫苗的研发集中了哈国许多科研人员的努力，也从一个方面显示了哈国在医学领域的发展成就。

值得一提的是，哈萨克斯坦教育和科学部部长阿斯哈特·阿伊马汗别托夫也作为志愿者，接种了正在进行人体临床测试的国产防新冠疫苗。

哈萨克斯坦教育与科学部科学委员会生物安全研究所研发的预防新型冠状病毒感染的QazCovidin疫苗目前已经临床试验阶段，该疫苗已经通过了世界卫生组织的注册。

【编译：木合塔尔·木拉提】