马科塔阿尔勒县灾后重建工作结束

哈通社/马科塔阿尔勒/10月19日 —— 据突厥斯坦州政府消息，今年5月份发生的乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝事故受灾的突厥斯坦州马科塔阿尔勒县灾后重建工作正式结束。

消息称，政府为受灾居民在穆尔扎肯特乡新建的386套住宅已全部交付使用，严重受灾的杰恩斯、詹阿图尔姆斯和多斯特克等村庄居民将住进新住宅。

据了解，政府副总理兼紧急情况国家委员会主席罗曼·斯卡利亚尔、突厥斯坦州州长沃穆尔吾扎克•舒克耶夫和其他政府官员出席了住宅区交付仪式。

值得一提的是，新住宅区所有基础设施齐全，目前正在进行着可容纳1200名学生的教学楼建设工程。

据悉，乌兹别克斯坦萨尔多巴水库溃坝今年5月1日发生溃坝事故，洪水淹没乌境内多座城镇并蔓延至相邻的哈突厥斯坦州境内。受洪水影响，两国转移疏散超过10万居民。突厥斯坦州多个村庄被洪水淹没，超过4千多名民众受灾，超过500多套房屋被毁。政府、祖国之光党«我们在一起»基金和波拉特·乌特穆拉托夫基金，以及乌兹别克斯坦政府参与了灾后重建工作。

萨尔多巴水库位于地处乌兹别克斯坦东部锡尔河州，依锡尔河而建，于2017年竣工，最大蓄水量9.2亿立方米。

【编译：小穆】