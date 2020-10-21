总统呼吁哈萨克斯坦公民积极参与马吉利斯选举

哈通社/努尔苏丹/10月21日 – 哈萨克斯坦总统哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫21日签署总统令，确定哈议会下院例行选举的举行日期为2021年1月10日。总统随后发表了告国民书，呼吁全国选民积极参与议会选举。

在呼吁书中，总统还介绍了即将举行的此次马吉利斯（下院）议员选举与往届相比出现的一些新的改变。

托卡耶夫总统在呼吁书中表示，根据宪法规定的期限，马吉利斯议员例行选举将于2021年1月10日举行。他指出，所有政党都有足够的时间为竞选活动做准备，同时中央选举委员会和总检察长办公室将以合法、透明和公平的方式监督选举。

托卡耶夫总统强调，在此次选举之前，哈萨克斯坦已经实施了一系列全新的改革措施，以全面推动党派政治现代化，发展多党制并扩大公民对国家社会政治生活的参与。

其中，根据已经正式生效的《哈萨克斯坦共和国议会及其代表地位法》修正案及《就议会反对党问题对<哈萨克斯坦议会委员会法>进行补充修改》法案，哈国对«反对党» 的概念进行了定义，并将在议会中实现反对党机构的规范化。

今后，议会反对党将有权从其代表中提名议会下院常设委员会主席候选人，同时议会各常设委员会中至少有一个委员会的主席必须是议会反对党的代表。下院各常设委员会中，至少要有2个委员会的秘书由反对党成员担任。

议会反对派有权每届会议至少举行一次议会听证会。还将在一次会议中至少两次确定政府工作时间的议程。此外，将保证各政党派别领导人在议会联席会议、议会全体会议、常设委员会会议、工作组、议会听证会和其他活动上有发言权。

全新的变化中，还包括在政党选举名单中女性与青年必须占有30%的名额，以促进相关群体的参政积极性。 此外，即将举行的玛斯利哈特（地方议会）选举也将首次根据政党选举名单举行。

总统强调，比例模式与世界民主实践完全一致，有助于加强政治体制，促进民主发展，激活政党工作。这些新举措将为各政治党派提供更多机会，增强其在国家政治体系中的地位。

托卡耶夫总统在呼吁书中表示，全球范围内的新冠大流行带来了严重的经济危机，对许多国家以及全球经济情况造成了巨大的影响。在这一困难时期，哈萨克斯坦面临着确保国民经济可持续发展、推进社会福利、改善人民生活水平等一系列艰巨的任务。

在这一大背景下，议会作为立法机关，将侧重于确保国家社会经济改革的高效优质并提供立法支持。

«我们的共同使命——实现哈萨克斯坦的繁荣发展，并服务于我们的公民利益。哈萨克斯坦人民在重要的历史阶段始终能够站稳脚跟，同心协力共克时艰，因此我相信我们的人民将再次履行实现全面现代化的新历史使命。无可置疑，在独立30周年前夕，我国将走向成熟并进入新的发展阶段。»托卡耶夫总统说。

总统呼吁哈国所有公民以高度的公民责任感，积极参加即将举行的下院和地方议会的选举活动。

【编译：木合塔尔·木拉提】