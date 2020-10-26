政府总理主持召开新冠疫情防控跨部门联合委员会在线会议

哈通社/努尔苏丹/10月26日 ——据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明19日主持召开新冠疫情防控跨部门联合委员会在线会议。

卫生部长崔、内务部长图尔古姆巴耶夫、新闻和社会发展部长巴拉耶娃、工业和基础设施发展部第一副部长吾斯肯巴耶夫、巴甫洛达尔州长萨卡科夫和卡拉干达州长哈斯穆别克就保障第二波新冠疫情应对工作进行了汇报。

总理指示，要加强限行措施监管部门的工作，保障公民和商业实体遵守防疫规范。此外，马明向工基发展部下达工作任务，要求禁止没有PCR检测证明的旅客乘坐航班。

根据会议结果，新冠疫情防控跨部门联合委员会决定学生总数不超过300人的学校（城市和乡村）第二季度学期开始恢复传统教学模式。此外，根据父母的意愿，将允许普通学校1-5年级，而国际学校1-7年级开设值班组。

此外，委员会决定11月2日起允许剧院和清真寺恢复工作。剧院观众和清真寺礼拜人数不得超过100人，要严格遵守防疫规范（佩戴口罩、测温、消毒）和保持社会距离。

会上，政府总理向与会者下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】