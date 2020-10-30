哈国企业将在第三届中国进博会上远程展示产品

哈通社/努尔苏丹/10月30日 -- 哈萨克斯坦企业将以远程方式，在线上参加由中华人民共和国商务部和上海市人民政府主办第三届中国国际进口博览会。中国进博会将为每个参展国提供一个展位，全面展示该国在贸易和投资领域的发展情况，包括贸易、货物和服务，以及工业和旅游业的发展成就。

哈萨克斯坦外贸商会主席阿彦·叶热诺夫（Ayan Erenov）介绍 ，今年是哈国企业第三次参加中国进博会。在今年参展的35家哈萨克斯坦企业中，有27家企业参与了QazTrade出口加速计划。哈萨克斯坦企业将参加食品和农产品区的展示。

今年，哈萨克斯坦贸易和一体化部决定组织一次COVID-19疫情影响有关的在线展览。因此，哈萨克企业将远程参展。每家公司都有一名专家在展台上展示他所出口的产品。在这种情况下，每位专家将拥有与哈萨克斯坦参与公司代表沟通的设备。

此外，由于疫情，中方严格禁止在展会上销售和品尝产品。所有产品样品将由中国海关封存，并在展会结束后移交处理。

在中国国际进口博览会上展出有机产品包括：优质巧克力、饼干、饼干、牛排、羊肉、罐头食品、碘盐、面粉和小麦制品、面食、方便面、面包、黄油、蛋黄酱、番茄酱、菜籽油和红花油。此外，还将向中国买家展示果汁、伏特加、葡萄酒、冷冻鱼制品、半成品、鲤鱼鱼片、蛇头、加糖炼乳、马奶奶酪、骆驼奶和蜂蜜。

尽管参展企业家受到一定限制，但对展览仍然表现出了积极的兴趣。我们相信，即使是在线展览形式也会取得成功。据阿彦·叶热诺夫介绍，2019年，中国进博会中哈萨克斯坦展馆的面积增加到180平方米，当时有30家哈萨克斯坦公司参加了展览。在过去两年里，哈萨克斯坦公司在中国进博会上签订了28075万美元的合同。

【编辑：木合塔尔·木拉提】