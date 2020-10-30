托卡耶夫总统会见吉尔吉斯斯坦外长

哈通社/努尔苏丹/10月30日—— 据总统府新闻局消息，托卡耶夫总统30日在总统府会见到访的吉尔吉斯斯坦外交部部长鲁斯兰·卡扎克巴耶夫。

会谈中，托卡耶夫总统高度评价了哈吉两国高水平相互合作关系。

“哈萨克斯坦和吉尔吉斯斯坦是近邻，有着很多共同点。对哈萨克斯坦来说，吉尔吉斯斯坦是信任的盟友和重要的战略合作伙伴，以及兄弟国家。”托卡耶夫说。

哈萨克斯坦总统指出，哈方密切关注着吉尔吉斯斯坦局势，并认为这是吉国内政。

“我们对兄弟国家吉尔吉斯斯坦的未来感到担心，因此尽可能想提供帮助。我们将在先前的协议基础上继续发展两国之间的合作关系。”总统说。

吉尔吉斯斯坦外长就托卡耶夫总统的热情接待，以及哈方在困难的时期提供的支持和新冠疫情期间提供的援助表示了感谢。

“我此次访问的主要目的是，尽管我国发生内政变化，表明我们对兄弟国家哈萨克斯坦的外交政策是不会改变的。吉尔吉斯斯坦时刻尊重与哈萨克斯坦之间的良好合作关系。我国新领导层希望进一步加强符合兄弟两国共同利益的双边互利合作。”卡扎克巴耶夫说。

会谈中，双方注重关注了进一步加强政治、经贸、投资、交通过境运输、水资源和能源领域双边合作问题。

【编译：小穆】