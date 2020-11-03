哈通社/努尔苏丹/11月3日--政府批准突厥斯坦市发展总体规划草案。

哈萨克斯坦政府总理阿斯哈尔·马明在政府例行会议上说：“由于民族领袖努尔苏丹·纳扎尔巴耶夫的历史性决定，极大地推动了神圣的突厥斯坦市发展成为整个突厥世界的文化和精神首都。目前，突厥斯坦已成为哈萨克斯坦精神复兴的象征。国家元首高度重视这座城市的发展。”

总理表示，为了确保突厥斯坦市的进一步繁荣发展并保留其历史价值，《突厥斯坦市发展总体规划》的概念于2018年9月获得批准。

此外，突厥斯坦市集中开展了文化、精神、行政和商务中心、交通和工程基础设施以及居民区的建设。自从区域中心迁至突厥斯坦市以来，约有4000亿坚戈的投资被定向到该城市的固定资本。根据新的总体规划，城市面积增加了近3000公顷。该州人口已增长至17.6万（2018年为16.5万），预计到2025年，人口将达到25万，到2035年将达到35万人。

总理强调，提出的新的突厥斯坦市发展总体规划考虑到了一个活跃发展的城市的所有需求。

“这将为城市居民和游客创造一个全面舒适的环境。提出的计划已与突厥斯坦市和突厥斯坦州的执行机构以及中央政府机构达成一致。已经制定了用于城市基础设施发展的所有详细计划。在这方面，我建议批准所提交的计划草案，并投票支持相应的政府的决议。”总理总结道。

【编译：阿拉依】



